Rusland staakt voetbal, basketbal en ijshockey, schaken gaat door

De maatregelen volgden op het besluit van de minister van Sport om alle internationale sportevenementen in Rusland op te schorten. Het Kandidatentoernooi schaken in Jekaterinenburg vormde daarop de uitzondering. Dat toernooi, waarin acht mondiale topschakers uitmaken wie eind van dit jaar met de Noor Magnus Carlsen mag strijden om de wereldtitel, is dinsdag van start gegaan.

De openingsceremonie op maandag gaf nog wel wat ophef. Een foto met een zaal vol opeengepakte mensen kwam naar buiten. De internationale schaakbond FIDE voelde zich geroepen erop te reageren met de mededeling dat de spelers niet aanwezig waren en dat in Rusland nog wel publieke bijeenkomsten met minder dan 5000 mensen zijn toegestaan.

De Nederlander Anish Giri schoof dinsdag aan voor zijn eerste partij tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji.