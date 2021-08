Premium Het beste van De Telegraaf

Eliud Kipchoge wil olympische marathontitel prolongeren, maar Keniaan heeft ook andere missie

Eliud Kipchoge wordt ook wel de filosoof onder de marathonlopers genoemd. „Tijdens het hardlopen kan je geen ruzie maken of oorlog voeren.” Ⓒ FOTO NN Running Team

Hij is de wereldrecordhouder en gaat in de nacht van zaterdag op zondag proberen voor de tweede keer een olympische marathon te winnen. Maar de Keniaan Eliud Kipchoge heeft ook een missie van geheel andere orde. „Laten we allemaal – overal ter wereld – gaan hardlopen. Dan zullen we gezond worden en vrede in ons hoofd krijgen.”