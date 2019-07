Dafne Schippers Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Er zit ook wel een positieve kant aan de valse start die Dafne Schippers zondagmiddag maakte in Londen. Door haar diskwalificatie in de finale van de 100 meter werd ze niet gedeclasseerd door de andere deelnemende wereldtoppers. Schippers is momenteel gewoonweg niet snel genoeg om aanspraak te maken op ereplaatsen.