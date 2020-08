Novak Djokovic met goed gevoel richting US Open

De 33-jarige Djokovic won het evenement in 2018 voor de eerste keer. Hij behaalde zijn elfde overwinning op rij tegen Raonic, de huidige nummer 30 van de wereld. De 29-jarige Canadees won nog nooit van Djokovic, die zijn tachtigste ATP-titel veroverde.

De 17-voudige grandslamwinnaar is de grote favoriet bij de US Open, die maandag in New York begint. Djokovic won het majortoernooi drie keer. Hij is in 2020 in 23 duels nog ongeslagen.

Djokovic stond eerder op de dag in het middelpunt van het tennisnieuws door een artikel in de New York Times. Daarin werd gemeld dat hij is teruggetreden als voorzitter van de spelersraad van tennisorganisatie ATP. Hij zou samen met het eveneens vertrokken medebestuurslid Vasek Pospisil uit Canada van plan zijn een nieuwe spelersorganisatie op te richten, de Professional Tennis Players Association (PTPA).

Andere topspelers als Roger Federer en Rafael Nadal reageerden negatief. Volgens de twee aloude rivalen van Djokovic is de tenniswereld juist in deze moeilijke coronatijden gebaat bij saamhorigheid en niet bij verdeeldheid.