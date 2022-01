Premium Het beste van De Telegraaf

Omicron mag ons voor Spelen niet treffen: 'Je zou bijna afstand gaan houden van je kinderen'

Mijn dochter van vier jaar oud ging maandag voor de eerste keer naar de basisschool. Een hele mijlpaal, maar mij bezorgt die klamme handen. Ze redt het wel hoor, dat is het probleem niet. Omicron, dat is het probleem. De superbesmettelijke coronavariant, die zich in het najaar zo razendsnel verspreidde op scholen, mag ons niet treffen.