Ajax-trein dendert door naar Lille

Kunnen Hakim Ziyech en Quincy Promes elkaar ook weer blindelings vinden in Lille? Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - Welk gevoel zal overheersen bij Erik ten Hag als hij morgen met de speciaal gecharterde Ajax-trein door Vlaanderen zoeft op weg naar het Noord-Franse Lille, waar zijn elftal woensdag het vijfde groepsduel in de Champions League speelt? De tevredenheid over de aanvallende klasse die Ajax ook bij de overtuigende 4-1 zege op Heracles weer toonde? Of toch de bezorgdheid over zijn defensie, die een heel ander gezicht moet krijgen door de schorsingen van Joël Veltman en Daley Blind?