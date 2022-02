Schalke 04 snijdt lijn met Gazprom door na Russische aanval op Oekraïne

Gazprom is ook een belangrijke geldschieter van de Europese voetbalbond UEFA. De finale van de Champions League staat voor 28 mei in Sint-Petersburg op het programma. Heel wat partijen in Europa roepen de UEFA op om de finale vanwege de Russische inval in Oekraïne weg te halen uit het land.

Eerder op de dag nam Schalke 04 al afscheid van Matthias Warnig, die namens Gazprom in de raad van toezicht zat. De 66-jarige Duitser trad in de zomer van 2019 als afgevaardigde van de hoofdsponsor toe tot de raad van toezicht.

Matthias Warnig. Ⓒ ANP/HH

Warnig wordt gezien als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. Hij is directeur van Nord Stream AG, het consortium onder aanvoering van Gazprom dat de gaspijplijn Nord Stream 1 heeft aangelegd tussen Rusland en Duitsland.

„Schalke 04 bedankt Matthias Warnig voor zijn betrokkenheid bij de club in de afgelopen 2,5 jaar”, staat in een korte verklaring van de club uit Gelsenkirchen.

Bij Schalke spelen Thomas Ouwejan (ex-AZ) en de uit Arnhem afkomstige Jimmy Kaparos. De Königsblauen staan op de vijfde plaats in de tweede Bundesliga.

DFB

De Duitse voetbalbond DFB heeft zich ook uitgelaten over de oorlog in Oekraïne. „De DFB veroordeelt de aanval van Rusland op Oekraïne, die duidelijk in strijd is met het internationaal recht. De wereld mag niet werkeloos toekijken, Oekraïne heeft de solidariteit van ons allemaal nodig”, staat in de korte boodschap.

Diverse Duitse clubs, zoals Hertha BSC, VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt, laten via de sociale media hun medeleven blijken met de inwoners van Oekraïne. Nederlandse voetbalclubs hebben zich nog niet uitgelaten over de situatie in Oost-Europa.