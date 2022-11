AZ in ’finale’ beducht voor flinke muiters uit Dnipro

ALKMAAR

AZ is statisch de favoriet voor de eindzege, aangezien de ploeg van Pascal Jansen aan een gelijkspel voldoende heeft. Maar zowel de AZ-trainer als spits Jens Odgaard verwachten een zware kluif te hebben aan de ongeslagen koploper van de Oekraïense Premier League. „Het is een volwassen ploeg dat weet wat het moet doen”, aldus Odgaard.

AZ had het zwaar in de uitwedstrijd, gespeeld in de Slowaakse stad Kosice, maar won wel dankzij een treffer van Dani de Wit. Odgaard: „Wat ik nog van de uitwedstrijd weet, is dat zij goed tussen de linies spelen. Die ploeg stond als een huis. Ze zullen met vertrouwen naar Alkmaar komen, omdat ze de laatste tijd vooral veel hebben gewonnen.”

Bekijk ook: Overwinterend AZ snakt naar spitsversterking

Bekijk ook: Vangelis Pavlidis dicht bij rentree in wedstrijdselectie van AZ

Stabiele ploeg

Jansen noemt Dnipro een ’stabiele ploeg’ dat graag de counter hanteert. „Ze hebben jongens voorin lopen die we serieus in de gaten moeten houden. Dnipro heeft veel duelkracht, er lopen een paar flinke muiters rond.”

De verwachting is dat Jansen met Odgaard als centrumspits zal spelen, ook al maakte Vangelis Pavlidis afgelopen zondag met een invalbeurt tegen FC Volendam zijn rentree. „Vanuit medisch hadden we meegekregen dat Vangelis maximaal een half uur kon spelen, maar inclusief blessuretijd werd het bijna een helft. De volgende dag kon hij gelukkig weer goed trainen. Hij zou donderdag een helft kunnen spelen, maar we gaan het niet opzoeken.”