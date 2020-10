In memoriam: Ab Krook leefde voor de sport

Ab Krook, zoals de meeste schaatsfans hem zullen herinneren, coachend langs de lijn. Ⓒ HH/ANP

Hij was er al bij, toen Annie Borckink in 1980 naar goud schaatste tijdens de Winterspelen van Lake Placid, maar stond ook nog langs het ijs in 2006, bij het olympische winterfeest dat in Turijn plaatshad. In de tussentijd vierde hij ook het gouden succes van Bart Veldkamp in Albertville (1992). Met andere woorden: Oud-Loosdrechtenaar Ab Krook, die op 76-jarige leeftijd is overleden, heeft wat ’baantjes getrokken’ als coach van de Nederlandse topschaatsers, en zo zijn sporen meer dan verdiend in de sport waar Oranje zo groot is.