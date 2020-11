Drama voor Dusan Tadic en Servië: geen EK na verloren penaltyserie

Daardoor is Servië opnieuw niet van de partij in de strijd om de Europese titel. In 2000 nam het land, toen nog onder de naam Joegoslavië, voor de laatste keer deel aan het EK.

Schotland kwam in de 52e minuut op voorsprong dankzij Ryan Christie, die zich behendig vrij speelde en doel trof met een schuiver. Het wanhopig aandringende Servië dwong in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een verlenging af dankzij een treffer van invaller Luka Jovic, die fraai raak kopte.

Na een verlenging zonder doelpunten ging het in de strafschoppenreeks lange tijd gelijk op. Namens Servië miste Aleksandar Mitrovic de tiende en laatste penalty waardoor Schotland was gekwalificeerd. Namens Servië kwamen onder anderen Tadic en Nemanja Gudelj (ex-Ajax, nu Sevilla) van elf meter wel tot scoren.

De Schotten namen twee keer eerder deel aan het EK (1992 en 1996). Na het WK van 1998 deed het land niet meer mee de eindronde van een groot titeltoernooi. De Tartan Army kan zich in de groepsfase verheugen op duels met Engeland, Kroatië en Tsjechië .

Feest bij de spelers van Hongarije. Ⓒ AFP

Hongarije

Hongarije bereikte op het nippertje het EK. De ploeg van bondscoach Cosimo Inguscio was in de beslissende wedstrijd tegen IJsland lange tijd vergeefs op jacht naar de gelijkmaker. In de 88e minuut werd het alsnog 1-1 in Boedapest waarna de thuisploeg in de extra tijd ook nog de winnende treffer wist af te dwingen: 2-1.

IJsland kwam in de elfde minuut op voorsprong na een fout van doelman Peter Gulacsi, die een vrije trap van Gylfi Sigurdsson door zijn handen liet glippen. Dat doelpunt leek de doorslag te geven totdat Loïc Nego op fortuinlijke wijze alsnog de gelijkmaker op zijn naam bracht. Dominik Szoboszlai was kort daarna de grootste held aan Hongaarse kant met een doeltreffend afstandsschot.

Het duel stond onder leiding van Björn Kuipers. Hongarije speelt bij het EK in een loodzware groep met wereldkampioen Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Björn Kuipers leidde het duel tussen Hongarije en IJsland. Ⓒ REUTERS

Slowakije

Slowakije verzekerde zich voor de tweede keer op een rij van deelname aan het EK. De ploeg van de nieuwe bondscoach Stefan Tarkovic bracht de beslissende play-off tegen Noord-Ierland in Belfast tot een goed einde: 1-2. Invaller Michal Duris was de gevierde man. Hij maakte in het tweede deel van de verlenging het winnende doelpunt.

Juraj Kucka bracht na ruim een kwartier het openingsdoelpunt van Slowakije op zijn naam. Door een eigen doelpunt van Milan Skriniar werd het in de 87e minuut gelijk. Dankzij Duris, die doeltreffend uithaalde in de 110e minuut, mag Slowakije voor de tweede keer deelnemen aan het EK.

Slowakije komt bij het EK Polen, Spanje en Zweden tegen in de poule.