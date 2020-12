Antonio Conte lijnrecht tegenover Fabio Capello na Inter-debacle

Inter wist de allesbeslissende groepswedstrijd niet in winst om te zetten, waardoor ze zelfs als laatste eindigden in de groep en Europa League zelfs vergeten kon worden. Conte had klaarblijkelijk weinig trek in kritische vragen, merkte ook oud-AC Milan-speler Alessandro Costacurta, die ook bij het interview (in de studio) aanwezig was. „Hij had totaal geen respect voor ons. Het kan niet zo zijn dat hij alleen praat als het goed gaat.”

Conte meldt al snel na afloop dat ’er geen vastberadenheid was’ en dat ’de wil om te winnen’ ontbrak. Capello vraagt vervolgens hoe dat dan volgens hem komt. Conte: „Daar heb ik geen antwoord op.”

Zeer teleurgesteld in Conte

Als vervolgens door presentatrice Anna Billò wat wordt doorgevraagd, schiet Conte uit zijn slof. „Ze hebben alles gedaan om ons te neutraliseren, nadat ze eerder met 5-0 van ons hadden verloren. Dat is wat ze veranderd hebben. Denk na voordat je wat vraagt”, aldus de vinnige Inter-coach.

Nadat Conte weg beent bij het interview, geven Capello en Costacurta in de studio hun mening. „Het was vandaag onmogelijk om normaal met hem te praten. Hij moet begrijpen dat je ook in slechte tijden moet communiceren. Inter heeft een economische klap gehad door de uitschakeling. De schade is groot, ook voor sponsoren”, aldus Capello.

Costacurta is het er roerend mee eens. „Ik ben zeer teleurgesteld in mijn vriend Conte. Dat hij geen respect voor ons had. Hij is een uniek en genereus persoon, maar vanavond vond ik hem niet leuk.”