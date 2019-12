ManCity reageert meteen op racistisch incident tijdens derby

City reageerde na afloop met een clubstatement waarin ze te kennen gaven al met de politie samen te werken om de identiteit van de overtreders te achterhalen.„We leven in een maatschappij die in het verleden vastzit”, vertelde Fred na afloop.

De bewuste video waarin een ’fan’ racistische gebaren maakt naar Fred:

De Braziliaanse middenvelder kreeg in de tweede helft allerlei voorwerpen naar zich gegooid toen hij een hoekschop wilde nemen en werd zelfs geraakt door een aansteker, maar naar eigen zeggen merkte hij daar tijdens de wedstrijd niks van. Ook niet van de man die apengeluiden naar hem zou gemaakt hebben. „Ik zag het pas toen de jongens het me na de wedstrijd toonden in de kleedkamer.”

„Het is erg dat we anno 2019 nog steeds op zo’n manier moeten leven”, ging Fred verder. „Het gebeurt helaas in verschillende stadions. Vanavond gebeurde het hier, maar het is ook gebeurd met enkele vrienden van me die in Oekraïne spelen. Het is treurig, maar we moeten de kop omhoog houden en dat vergeten. We mogen hen geen aandacht geven, want dat is net wat ze willen. Ik heb er na de wedstrijd over gepraat met de scheidsrechter en hij zei dat ze er iets aan zullen doen.”

„We zijn allemaal hetzelfde, ongeacht de huidskleur, haarkleur of geslacht. We komen van dezelfde plek en gaan als puntje bij paaltje komt allemaal naar dezelfde plek. Godzijdank heb ik nog vrienden in de kleedkamer die me even knuffelden, zoals Jesse Lingard. Ik wil er niet aan denken, ik wil gewoon verder”, sloot Fred af.

Man City benadrukte in het statement dat iedereen die schuldig wordt bevonden aan racisme levenslang verbannen zal worden door de club.