Britten mét Andy Murray tegen Oranje in Davis Cup Finals

Britten met Murray tegen Oranje in Davis Cup Finals

10.28 uur: De Britse tennisploeg treedt volgende maand met Andy Murray aan tegen Oranje in de Davis Cup Finals. Cameron Norrie, Dan Evans en dubbelspecialist Joe Salisbury maken het team compleet.

De 35-jarige Murray, tegenwoordig de nummer 47 van de wereld, ontbrak de afgelopen jaren regelmatig in het landentoernooi. Captain Leon Smith besloot hem wel te selecteren voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. Norrie, de mondiale nummer 11, is de kopman van de ploeg.

Ook de Verenigde Staten en Kazachstan zitten bij Nederland in de groep. De wedstrijden uit poule D worden van 13 tot en met 18 september gespeeld in Glasgow. Bologna, Valencia en Hamburg zijn de andere speelsteden.

Nederland heeft nog geen team bekendgemaakt.

Reinders wordt ploeggenoot van Groenewegen bij BikeExchange-Jayco

10.27 uur: De Nederlandse wielrenner Elmar Reinders is vastgelegd door BikeExchange-Jayco, de ploeg waar ook zijn landgenoot Dylan Groenewegen onder contract staat. De 30-jarige Reinders komt over van Riwal Cycling Team en heeft tot eind 2024 getekend bij de Australische wielerploeg.

„Ik kijk er echt naar uit om me bij BikeExchange-Jayco aan te sluiten en te proberen het verschil te maken in de sprintraces en de klassiekers. Het is een grote kans voor mij om deel te nemen aan de WorldTour en ik zal er alles aan doen om er een succes van te maken”, aldus Reinders.

Dit jaar won Reinders onder meer de eerste editie van de Visit Friesland Elfsteden Race.

Bij BikeExchange-Jayco staat ook Jan Maas onder contract.