’Geschokte’ Amerikanen dringen aan op ceremonie kunstrijden na Kamila Valieva-gate

De atletencommissie viel het IOC aan op diens besluit op de Spelen van Peking de medailles uit de landenstrijd in het kunstrijden niet meer uit te reiken. Het team van de Verenigde Staten won het zilver. Deze ceremonie was eerder al uitgesteld vanwege de positieve dopingtest van de Russische kunstrijdster Kamila Valieva, die Rusland aan het goud had geholpen.

Het IOC besloot ook geen medailles uit te reiken in het individuele toernooi bij de vrouwen in het geval dat Valieva op het podium eindigt. De 15-jarige mag ondanks het nog lopende onderzoek naar haar positieve test deelnemen. Het hof van sportarbitrage CAS gaf haar toestemming. Dinsdag is de korte kür.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Ook dat is zeer tegen de zin van de vertegenwoordigers van de Amerikaanse atleten. „Schone atleten verdienen het om geëerd te worden als zij een medaille winnen. We zijn geschokt dat de Amerikaanse kunstschaatsploeg en andere medaillewinnaars Peking misschien zonder eremetaal en een ceremonie moeten verlaten.”