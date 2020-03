Aston Villa-aanvoerder Grealish negeert lockdown en krijgt boete

„Aston Villa is diep ontgoocheld dat een van onze spelers de overheidsvoorschriften met betrekking tot het thuisblijven tijdens de coronacrisis heeft genegeerd”, meldt de club uit de Premier League.

De aanvoerder had zondagmorgen zijn huis verlaten en werd later gesignaleerd bij een verkeersongeval. De politie kreeg foto’s van Grealish binnen. De speler had kort daarvoor de fans van Aston Villa nog opgeroepen vooral thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Engeland is een lockdown van kracht.

De 24-jarige voetballer, een sleutelspeler bij Villa, kwam snel met een spijtbetuiging voor zijn domme fout, maar de clubleiding vond dat niet voldoende. Grealish moet een boete betalen en het geld zal door Aston Villa worden gedoneerd aan de universitaire ziekenhuizen van Birmingham.