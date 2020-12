’Christian Eriksen terughalen past in beleid Ajax’

Uiteraard wordt er teruggeblikt op het voetbaljaar 2020. Driessen en Verweij kunnen er maar weinig positieve punten uithalen. Behalve dan de puike prestatie van Luuk de Jong, die de Europa League won met Sevilla en in de finale tegen Internazionale twee doelpunten maakte. Ook worden de prestaties van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk genoemd. Zij werden kampioen met Liverpool.

Januari belooft een zinderende voetbalmaand te worden, met tal van topduels in de Eredivisie, zoals Ajax-PSV op zondag 10 januari. De vraag is of de topclubs zich in de winterperiode gaan versterken. Een optie zou de Braziliaanse topscorer Brenner zijn. „Die is aangeboden bij Ajax”, aldus Verweij. „Hij moet 12 miljoen euro plus bonussen kosten. Als Ajax wil, kan de club hem binnenhalen.”

„En Bas Dost was een perfecte versterking voor Feyenoord geweest”, zegt Driessen. De spits tekende echter bij Club Brugge. Volgens Driessen kan PSV zich het beste richten op een verdediger, als versterking deze winter.

Verder werpen Driessen, Verweij en Sedee een blik over de grenzen. De prestaties van Frenkie de Jong bij FC Barcelona worden besproken. En hoe is de relatie tussen sterspeler Messi en coach Ronald Koeman? In Engeland wordt gekeken naar de opmerkelijke prestaties van Anwar El Ghazi bij Aston Villa. Hij scoort veel, en wordt in de podcast zelfs vergeleken met Cristiano Ronaldo. Driessen: „Hij zou in elk geval weer een aanwinst kunnen zijn voor Oranje.”