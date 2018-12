Grenzeloos vertrouwen

Ireen Wüst Ⓒ Telesport

Vandaag is het dan eindelijk zover. Dan begint in Heerenveen het internationale schaatsseizoen, een jaar waarin ik mijn ultieme droom hoop te verwezenlijken. Vaker dan anders word ik ermee geconfronteerd dat de Winterspelen van Pyeongchang wel eens heel bijzonder kunnen worden. Ik ben er oprecht trots op dat ik al de meest gedecoreerde Nederlandse olympiër ben. Nu kan ik, na Turijn 2006, Vancouver 2010 en Sotsji 2014, ook nog eens voor de vierde maal op rij een gouden olympische medaille veroveren. Een unieke prestatie in de vaderlandse sportgeschiedenis.