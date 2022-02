Luuk de Jong en Memphis Depay scoren voor winnend Barcelona

Na zo’n zes weken geblesseerd te hebben toegekeken, maakte Memphis eindelijk zijn rentree. De Oranje-international viel enorm gretig in en werd daarvoor beloond. Hij schoot van dichtbij raak. Barcelona heeft plek drie van La Liga, met een duel minder gespeeld dan Real Betis, nu binnen handbereik.

Het begon met zijn trio Nederlanders op de bank. Omdat trainer Xavi rouleert met zijn middenvelders, startte Frenkie de Jong na zijn geweldige optreden tegen Napoli afgelopen donderdag even niet. Luuk de Jong was als gebruikelijk de supersub en er was de terugkeer van Memphis bij de wedstrijdselectie. De Oranje-international lag er sinds het supercup-duel met Real Madrid op 12 januari uit met een hamstringblessure en moest noodgedwongen zeven wedstrijden toekijken.

Sergiño Dest startte wel, de Amerikaans international was de linskback, als vervanger van Jordi Alba. Aan de rechterkant keerde Dani Alves na een afwezigheid van vier duels terug. Na zijn rode kaart tegen Atlético Madrid miste hij de duels met Espanyol en Valencia. De Europa League-duels met Napoli moest hij missen omdat hij niet is ingeschreven voor dat toernooi.

Openingsgoal

Barcelona had in de eerste helft nauwelijks iets te duchten van Athletic de Bilbao. Zo indrukwekkend als donderdag tegen Napoli was het niet, maar Barça had de touwtjes in handen en werd zelf het gevaarlijkst. In de 18e minuut schoot Gavi met zijn linkerbeen hoog over, toen hij ter hoogte van de penaltystip een bal kreeg teruggelegd van Ferran Torres. Torres zelf schoot na ruim een half uur spelen op de vuisten van keeper Unai Simon, nadat hij de bal meekreeg van Pierre-Emerick Aubameyang. Daar ging een schitterende rush van Adama Traoré aan vooraf. De powerhouse schudde op volle snelheid en met enorme kracht een kwartet verdedigers af vanaf ongeveer de middenlijn tot aan het strafschopgebied.

Pierre-Emerick Aubameyang viert zijn goal met een salto. Ⓒ ANP/HH

Acht minuten voor rust kwam Barcelona alsnog op voorsprong. Wéér was het Aubameyang. De spits uit Gabon scoorde al voor de derde keer op rij en is voorlopig de extra doelpuntenmaker die de club voor de winterstop miste. Als een acrobaat werkte hij de rebound binnen, nadat Gerard Piqué op de lat had gekopt.

Frenkie valt in

Xavi wisselt altijd ongeveer op het uur spelen. Zo gaat Frenkie de Jong tegenwoordig wel eens naar de kant rond de 60e minuut en zo kwam hij deze keer na 65 minuten juist binnen de lijnen. Pal voor zijn invalbeurt zag de middenvelder Ferran Torres een enorme kans op de 2-0 missen. Na een slippertje achterin bij de Basken, kon hij alleen door op goalie Unai Simon, maar hij schoot tegen hem op.

‘Frenkie’ overbrugde drie minuten later direct zo’n zeventig meter, om met links voor te geven op Aubameyang, maar de kopbal van de spits miste kracht voor de 2-0. De beslissing kwam er vijf minuten later alsnog. Ousmane Dembélé, tegelijkertijd ingevallen met De Jong, knalde via de onderkant van de lat snoeihard de 2-0 in het dak van de goal. Uit een zo’n beetje onmogelijke hoek. Ineens ontplofte Camp Nou voor Dembélé, dat hem opnieuw had verwelkomd met striemende fluitconcerten bij zijn eerste balcontacten. Hij is persona non grata sinds hij zijn contract alleen tegen een astronomisch bedrag van 40 miljoen euro wilde verlengen. En dus transfervrij vertrekt komende zomer. Hij vierde de goal met zijn teamgenoten.

Nederlandse goals

Niet veel later ging het Camp Nou opnieuw uit zijn dak, omdat Pedri zijn tegenstander Balenziaga op geweldige wijze poortte op de zijlijn. Zo nu en dan is het weer tijd voor hoogstandjes in Barcelona, dat zijn wedstrijden steeds makkelijker weet te domineren. Memphis kan in relatieve rust naar zijn topvorm toewerken, nu de ploeg weer veel meer wapens ter beschikking heeft, dan alleen de bevliegingen of goals van de international van Oranje. Ook Luuk de Jong kreeg nog vijf minuten speeltijd en werd opnieuw met luid gejuich ontvangen in Camp Nou, zoals Memphis eerder ten deel viel.

