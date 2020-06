Knap kunstje van Hansi Flick bij Bayern München

Hans-Dieter Flick doet zijn mondkapje af op weg na een tv-interview na de zege op Bayer. Ⓒ AFP

AMSTERDAM Zelfs het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, dat de laatste twee duels met Bayern München nog had weten te winnen, heeft de titelstrijd in de Bundesliga niet van spanning kunnen voorzien. Dankzij de overtuigende 4-2 zege op Leverkusen in de BayArena is het aftellen voor Bayern richting de achtste opeenvolgende landstitel en de dertigste in totaal. Het aanstaande kampioenschap is een even onverwacht als groot succes voor Hansi Flick, die op 3 november na het ontslag van trainer Niko Kovac werd doorgeschoven en het sindsdien fantastisch heeft gedaan.