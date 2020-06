Knap kunstje van ’tussenpaus’ Hansi Flick bij Bayern München

Hansi Flick heeft Bayern München weer in kampioensvorm gekregen. Ⓒ BSR

Het is voor Bayern München aftellen richting de achtste opeenvolgende landstitel. Zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach kan Der Rekordmeister de 30e schaal in de clubhistorie in de wacht kunnen slepen. Het aanstaande kampioenschap is een even onverwacht als groot succes voor Hansi Flick, die op 3 november na het ontslag van trainer Niko Kovac werd doorgeschoven en het sindsdien fantastisch heeft gedaan.