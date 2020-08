Esther Vergeer: ’Deze ziekte heb je niet onder controle’

Esther Vergeer: ,,Je krijgt uiteraard te maken met haaruitval, dan zie je er uit zoals je je voelt: ziek.” Ⓒ ALDO ALLESSIE

Over een jaar zijn – normaal gesproken – de Paralympische Spelen aan de gang in Tokio. Chef de Mission Esther Vergeer kijkt – voorzichtig – vooruit en blikt terug op een bewogen jaar. Ze verwelkomde – met behulp van een Canadese draagmoeder – haar eerste kindje, maar enkele maanden na dat nooit verwachte wonder werd bij de viervoudig paralympisch kampioene borstkanker geconstateerd. Eind juni was zij klaar met haar behandelingen en momenteel viert de Woerdense vakantie in eigen land. Een monoloog.