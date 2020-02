Kickbokser Roël Mannaart: ’Soms moet ik meer ballen tonen’

Roël Mannaart vecht zaterdag in Utrecht tegen Sergej Maslobojev. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Waar Roël Mannaart (26) tot zijn 18e vooral een straatschoffie en feestbeest was, is de 1,97 meter grote kickbokser de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vechtersbaas om rekening mee te houden. Na het winnen en succesvol verdedigen van de K-1-zwaargewichttitel richt hij nu zijn vizier op de lichtzwaargewichtdivisie van Glory. Zaterdag tijdens Glory 75 in Utrecht is Sergej Maslobojev uit Litouwen het beoogde slachtoffer.