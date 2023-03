Premium Het beste van De Telegraaf

De Ligt overspoeld met complimenten na fenomenale actie: ’Redding van wereldklasse’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Matthijs de Ligt realiseert zich dat hij van enorme waarde is geweest. Ⓒ PROSHOTS

Met een waanzinnige tackle was Matthijs de Ligt woensdagavond de gevierde man bij Bayern München. De 23-jarige Nederlander was kort voor rust van levensbelang voor de Duitsers door in de Champions League-kraker met Paris Saint-Germain een bal van de lijn te halen en een zeker lijkende treffer te voorkomen. Een dag later vliegen de complimenten hem om de oren.