De Graafschap-fans kotsen Ralf Seuntjens uit en eisen onmiddellijk vertrek

„Zonder Ralf naar het eindstation. Houdoe en ’bedankt’”, zo schreef de supportersgroepering Brigata Tifosi op spandoek dat inmiddels is opgehangen bij het stadion. Ook richtte de harde kern zich via een open brief tot Seuntjens, wiens aanvoerdersband eerder al werd afgenomen vanwege de aanstaande transfer.

„Dat Ralf naast Bredanaar een NAC-supporter is, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken”, zo valt te lezen in de brief. „En dat is natuurlijk ook prima, naast prof is hij net als ons ook supporter en liefhebber. Maar na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen kunnen wij niets anders dan concluderen dat Ralf niet meer voor de volle honderd procent het De Graafschap-belang voor ogen heeft. En dan houdt het op. We kunnen onderweg naar de Eredivisie geen spelers gebruiken die op lange termijn meer baat hebben bij promotie van een andere club, hoeveel toegevoegde waarde zij ook hebben (gehad).”

„Onze omgang met Ralf leert dat hij altijd eerlijk is en recht door zee, daar hebben we hem ook altijd om gewaardeerd. Zo eerlijk als hij is, zo eerlijk zijn wij ook. Voor ons geldt dan ook: het was een mooi anderhalf jaar Ralf, bedankt voor jouw bijdrage hierin, maar hier scheiden onze wegen. Er ligt een enkeltje naar Breda voor je klaar.”

De Brigata Tifosi hoopt dat de clubleiding snel ingrijpt. „Het kan onmogelijk zo zijn dat nota bene onze aanvoerder, één individu, onze promotiekansen in gevaar brengt. Pak jullie verantwoordelijkheid en zet Ralf buitenspel.”

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp reageerde vrijdag bij Omroep Gelderland op de brief. „We kennen het standpunt van de supporters. We respecteren ook de protestactie, maar we zijn het in dit geval niet met ze eens. Maar dat hoeft ook niet altijd. De trainer gaat over de opstelling. Wij hebben als club alle vertrouwen in Seuntjens en geven hem dat vertrouwen ook.”