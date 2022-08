FIFA wijst verzoek KNVB af, transferdeadline blijft 31 augustus

Voetbalbond KNVB heeft de mondiale federatie FIFA onlangs gevraagd of de deadline in Nederland met een dag verschoven kan worden, zodat die gelijk loopt met andere landen in Europa. Volgens een woordvoerster van de KNVB wees de FIFA dat verzoek echter af, omdat in de reglementen staat dat de deadline niet aangepast kan worden terwijl de transfermarkt open is.

Nederlandse voetbalclubs kunnen tot en met 31 augustus spelers kopen. In landen als Duitsland, Engeland, Spanje, Italië en Frankrijk loopt de deadline op 1 september om middernacht af. Dat betekent dat Nederlandse ploegen op die dag geen vervanger meer kunnen halen als ze nog spelers verkopen. Doorgaans wordt op de laatste dag van de transfermarkt nog flink gehandeld in Europa.

De KNVB heeft de clubs maandag laten weten dat de deadline onveranderd blijft.