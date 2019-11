Verstappen: ‘Altijd geweten dat Gasly snel is’

Dat het uiteindelijk gebeurde nadat de Fransman van Red Bull Racing halverwege het jaar was teruggestuurd naar Toro Rosso, had echter niemand zien aankomen.

,,Ja, ongelooflijk eigenlijk”, concludeerde Verstappen nadat hij zijn champagnefles had leeggespoten over zijn oude teamgenoot, die dankzij een sterke race en incidenten tussen enkele andere coureurs verrassend als tweede over de meet was gekomen in Brazilië.

,,Het is fantastisch om Pierre hier te zien. Ik heb altijd al geweten dat hij een snelle rijder is. De eerste seizoenshelft heeft helaas voor hem anders uitgepakt dan gehoopt, maar Pierre is sterk en heeft zich weten te herpakken. In aanloop naar deze race had hij al enkele goede resultaten neergezet en ik denk dat deze tweede plaats alleen maar meer zal motiveren om dat te blijven doen.”