Skateboardster Candy Jacobs verlaat juichend als eerste quarantainehotel

Juichend stapte Jacobs het hotel uit waar alle olympische deelnemers zitten die positief testen op het virus. Ze werd met een busje naar vliegveld Narita gebracht voor de terugreis.

Op Instagram, waar ze haar volgers vrijwel dagelijks op de hoogte hield van haar situatie in het quarantainehotel, schreef de skateboardster bij een reeks foto’s en video’s van haar turbulente verblijf in Tokio een soort ’afscheidsverhaal’. „Ik ben met een mentaal gevecht bezig en ik heb wat tijd nodig om hiervan te herstellen. Zowel fysiek als mentaal”, aldus Jacobs, die naar eigen zeggen de afgelopen dagen amper heeft gegeten en geslapen. „Skateboarden gaat me hierbij helpen. We zijn skateboarders: we vallen, maar we staan altijd weer op.”

Taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn, tennisser Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en twee andere begeleiders van de roeiploeg zitten nog in het quarantainehotel. In principe moeten ze daar allemaal tien dagen blijven. Ze mogen eerder naar huis als ze op dag 6 en 7 van hun verblijf negatief testen.

Sportkoepel NOC*NSF noemde de omstandigheden in het hotel eerder in de week „zeer zorgelijk en onacceptabel.” Na inmenging van het Internationaal Olympisch Comité en de Nederlandse ambassade in Japan kregen de sporters en begeleiders van TeamNL die besmet zijn geraakt met het coronavirus in ieder geval de mogelijkheid om dagelijks wat buitenlucht op te snuiven.