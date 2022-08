Max Verstappen kijkt uit naar herstart: ’Het kriebelt weer’

„Ik ben klaar om te racen na een goede vakantie”, zegt de WK-leider in een vooruitblik. „Het kriebelt zeker om weer te gaan beginnen. Het wordt direct druk met drie race-weekenden op rij, maar het moet wel lukken om dat te managen, nu we allemaal even rust hebben gehad.”

Na de Belgische Grand Prix volgt een week later direct de race in Zandvoort, gevolgd door de Italiaanse Grand Prix op Monza. Verstappen heeft allereerst zin in de race op Spa-Francorchamps. „De veranderingen aan het circuit maken het nog wat meer old school met de nieuwe grindbakken, die denk ik een goed idee zijn. Het is mijn favoriete circuit en het ziet ernaar uit dat er wat regen kan gaan vallen. Dat maakt het wat lastiger, maar gelukkig houden wij als team zijnde wel van een uitdaging.”

Met nog negen wedstrijden te gaan heeft Verstappen een voorsprong van tachtig punten op Ferrari-coureur Charles Leclerc.

