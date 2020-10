Corona-uitbraak bij RKC: duel met PEC Zwolle afgelast

„Na een eerste bron- en contactonderzoek moeten acht spelers van RKC Waalwijk in quarantaine. Dat aantal kan na verder bron- en contactonderzoek nog oplopen”, schrijft de club op de website.

„Het besluit om de wedstrijd af te gelasten werd genomen na overleg tussen de bondsarts van de KNVB, de clubarts van RKC Waalwijk en de GGD. Geen van de partijen vindt het verantwoord om de spelersgroep van RKC Waalwijk bij elkaar te brengen om de wedstrijd tegen PEC Zwolle te spelen. De gezondheid en veiligheid van spelers en staf gaat boven alles.”

De KNVB zal zo snel mogelijk een nieuwe datum inplannen voor het duel, dat zaterdagavond om 18.45 uur zou beginnen.

Ook besmettingen bij Feyenoord

Vrijdagavond werd ook bekend dat de Feyenoord-selectie door nieuwe coronagevallen is getroffen. Twee spelers, van wie de Rotterdamse club nog niet heeft bekendgemaakt wie het zijn, zullen zondag in Tilburg geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie van trainer Dick Advocaat, die het met zijn ploeg opneemt tegen Willem II.

Vitesse

Eerder werd ook bij Vitesse de technische staf al getroffen door het coronavirus. Trainer Thomas Letsch en enkele andere stafleden konden twee weken geleden niet op de bank plaatsnemen tijdens het thuisduel met Sparta Rotterdam. Edward Sturing nam toen samen met assistent-trainer Nicky Hofs en technisch directeur Johannes Spors de honneurs waar op de Arnhemse bank. De spelersgroep bleef bijna helemaal gespaard, alleen Jacob Rasmussen moest voor de wedstrijd tegen Sparta én het daaropvolgende duel met Ajax passen. Bij Sparta deed ook Deroy Duarte vanwege een coronabesmetting niet mee in het Gelredome.

Maurice Steijn

In de Keuken Kampioen Divisie ontbrak trainer Maurice Steijn vrijdagavond op de bank van NAC Breda tijdens het duel met Jong Ajax. De coach is zelf niet besmet, maar is volgens het bron- en contactonderzoek wel met iemand in aanraking geweest die het virus onder de leden heeft.

