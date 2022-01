Max Verstappen ook in zee met Viaplay

Verstappen had tot afgelopen seizoen ook een zogeheten mediadeal met Ziggo, dat hem altijd als eerste voor de camera had en extra (lange) interviews met de huidige wereldkampioen maakte. De Limburger wordt nu Viaplay-ambassadeur in zowel Nederland als de andere landen waar de Scandinavische dienst de Formule 1-rechten bezit, om zo ‘exclusieve content’ te creëren voor de abonnees.

Onderdeel van de deal is ook dat Jos Verstappen bij tijd en wijle aanschuift bij Viaplay in de paddock om zijn expertise te delen. Eerder werd al bekend dat Viaplay op locatie gebruik gaat maken van de kennis van andere oud-topcoureurs als Mika Häkkinen, David Coulthard en Tom Kristensen. In de studio in Nederland zijn onder anderen Christijan Albers en Giedo van der Garde de veelvuldig terugkerende analisten.