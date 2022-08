Premium Het beste van De Telegraaf

Jeroen Dubbeldam aast op Spelen Parijs: ’Ontbreken olympisch goud zit in mijn achterhoofd’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jeroen Dubbeldam. Ⓒ Arnd Bronkhorst

HERNING - Jeroen Dubbeldam was afgelopen week als coach van Israël in het Deense Herning toen de Nederlandse springruiters daar een ticket voor de Zomerspelen van Parijs (2024) bemachtigden. Hoewel het 49-jarige titelkanon zelf voorlopig revalideert van een zware schouderblessure, hoopt hij over twee jaar wel weer met een toppaard in de ring te staan als de Oranje-equipe in de Franse hoofdstad gaat strijden om olympisch eremetaal. Maar daarvoor moet nog veel gebeuren en bovendien dringt de tijd voor het Twentse boegbeeld.