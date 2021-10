Frankrijk in waar spektakelstuk langs België en naar finale Nations League

De Belgen begonnen haarscherp aan het topduel. Eenmansleger Romelu Lukaku ging er al snel op rechts vandoor, gaf voor, maar de inzet van Kevin de Bruyne werd op zeer fraaie wijze gepakt door Hugo Lloris. Bijna 1-0 voor de Belgen na vier minuten.

Sowieso ging het in een zeer hoog tempo op en neer. De Fransen probeerden de snelheid van Kylian Mbappé te gebruiken, terwijl aan de overkant Lukaku steeds werd gezocht. Benjamin Pavard leek ook even de Fransen op voorsprong te schieten, maar hij werd geblokt. Net als Karim Benzema overigens. Frankrijk had meer de bal, maar de kansen waren voor de Belgen.

Lukaku ging in de 31e minuut de Belgen op voorsprong zetten. Zou je zeggen, maar Jules Koundé voorkwam dit met een ultieme sliding. Maar in de 37e minuut was het toch raak. De derde kans voor België was scheepsrecht. Via Eden Hazard en De Bruyne kwam de bij Yannick Carrasco, die de bal verdekt via Koundé achter Lloris schoot: 1-0.

Binnen vier minuten tijd leek de ploeg van Roberto Martinez het duel te beslissen. Lukaku fopte Lucas Hernandez met een slimme lichaamsbeweging en schoot keihard en hoog raak achter Lloris: 2-0.

Na de theepauze begonnen de Fransen met wat meer overtuiging. Paul Pogba kopte uit een corner net over en Antoine Griezmann had moeten scoren na een voorzet van rechts. Tot z’n eigen verbazing ging de bal echter naast. Maar de aansluitingstreffer kwam wel, in de 62e minuut. Mbappé sneed naar binnen en legde de bal bij Benzema. De spits van Real Madrid draaide bij vier man weg en schoot ontzettend knap raak: 2-1.

In de 66e minuut leek Griezmann binnen de zestienmeter aangetikt te worden door Youri Tielemans. Arbiter Daniel Siebert zag het in eerste instantie niet, maar de Duitser ging op advies van VAR Pol van Boekel toch kijken: strafschop. Mbappé miste nog op het afgelopen EK tegen Zwitserland de beslissende penalty, maar nu was het hard en hoog in de hoek: 2-2.

Na 28 minuten in de tweede helft eigenlijk pas de eerste aanval van de Belgen, maar De Bruyne vond Lloris op zijn weg. Toch wankelden de Rode Duivels in Turijn, want de Fransen waren enkele keren dichtbij de 3-2. In de 86e minuut probeerde de vaak ongrijpbare Mbappé het met een slim balletje, maar de bal ging net naast.

Een minuut later viel die dan toch dacht iedereen. Maar wel aan de andere kant. Carrasco vond in de counter - natuurlijk - Lukaku. Die hoef je echt geen kans te geven: 3-2. Maar de op het oog winnende treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Weer twee minuten later: Pogba met een prachtige vrije trap op de lat. Het bleef 2-2 in een waar spektakelstuk. Maar niet voor lang: Theo Hernandez knalde in zijn tweede interland Frankrijk naar de zege in de 90e minuut én naar een plek in de finale. Zondagavond wacht dan Spanje in San Siro voor de eindzege in de Nations League.