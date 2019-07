Groenewegen verbijt de pijn

„Achter Tony Martin zitten in deze discipline is zeker geen business class”, zei hij na afloop met een knipoog. „Als hij aanzette, had ik het wel zwaar. Ook in de bochten ging het super snel. Het was afzien, al heb ik alleen maar de eerste tien kilometer mee gemaakt. Dat onze ploeg zo overtuigend wint, geeft aan hoe sterk het team is. Ik heb vandaag niet echt een goed gevoel op de fiets gekend. Al gaat het met de wond aan mijn schouder al een beetje beter. In de rit naar Épernay zal het nog afzien zijn, maar ik hoop dinsdag weer te kunnen sprinten.”

Bekijk ook: Vooral schaafwonden bij teleurgestelde Groenewegen