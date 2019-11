’Eredivisie houdt benen stil in eerste minuut’

De Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie hebben een verzoek gedaan aan alle clubs om tijdens de eerste minuut van de wedstrijd de benen stil te houden. Het idee is dat de spelers met de bal in het spel stil blijven staan, terwijl er tegelijkertijd op het scorebord in de stadions de tekst verschijnt: ’Racisme? Dan voetballen we niet’.

De ’gemiste’ minuut extra zal later worden bijgetrokken, zodat er niet ’minder’ wordt gevoetbald. Aanleiding is de situatie van afgelopen zondag bij FC Den Bosch, waar Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door het thuispubliek racistisch bejegend werd. Afgelopen week namen ook de internationals van het Nederlands elftal openlijk afstand van racisme in de sport en de maatschappij.