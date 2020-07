Ferguson dolt met Klopp: ’Ik vergeef het je dat je me ’s nachts wakker belde’

De 53-jarige Klopp leidde Liverpool naar een eerste landstitel in dertig jaar tijd. Toch is dat geen garantie om tot beste trainer uitgeroepen te worden. Slecht zes keer, op 28 edities, ging de trofee naar de trainer van de landskampioen.

De League Managers Association Award werd voor het eerst in 1993 uitgereikt en wordt ook wel de Sir Alex Ferguson Trophy genoemd. De Schot Alex Ferguson, gewezen manager van Manchester United, kreeg de trofee toen een eerste keer en is met vijf onderscheidingen nog steeds recordhouder.

Klopp kreeg ook persoonlijke felicitaties van Sir Ferguson himself. De 78-jarige Schot reageerde in een videoboodschap vanuit zijn tuin: „Jürgen, fantastisch. Je maakte Liverpool voor het eerst in dertig jaar weer kampioen. Het niveau van je ploeg was uitstekend. Je persoonlijkheid ging door de hele club.” Ferguson sloot af met een knipoog. „Ik vergeef je dat je me om half vier ’s nachts wakker belde om me te vertellen dat je kampioen was.”

Bron: Het Nieuwsblad