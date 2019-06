Wiegman: ’Als Martens dat niet kan, houdt het op’

De aanvalster heeft behoorlijk wat last van een teen en kon daardoor in de aanloop naar het duel in Valenciennes amper trainen. „Lieke is een twijfelgeval”, zei bondscoach Sarina Wiegman in het Stade du Hainaut. „Het is fiftyfifty op dit moment.”

Martens sloeg vrijdag de groepstraining over, maar ze ging wel individueel nog even het veld op. „Ze heeft ook een bal aangeraakt. Maar niet zoveel met haar voeten, dat was ook niet de bedoeling”, aldus Wiegman. „Ze heeft pijn aan haar teen. Ze moet kunnen voetballen; ze moet vooral goed kunnen voetballen. Als dat niet kan, houdt het op. Hopelijk weten we zaterdagochtend wat de reactie op vandaag is, dan hakken we de knoop door.”

De Limburgse heeft zelf goede hoop dat ze kan spelen tegen Italië. Martens onthulde donderdag dat ze al wat langer last heeft van een teen, maar dat de reactie na de wedstrijd tegen Japan (2-1) veel heftiger was dan normaal. De linksbuiten had met twee doelpunten de hoofdrol vertolkt en moest een dag na de wedstrijd zelfs met een rolstoel van de bus naar de trein worden gebracht die Oranje vanuit Rennes richting Valenciennes bracht.

„We weten dat Martens een heel belangrijke speelster is, maar we doen het met 23 speelsters. Onze invallers hebben laten zien dat ze ook het verschil kunnen maken, zo sterk zijn wij als team. We kunnen Lieke vervangen, al staat er dan wel een ander type speler”, aldus Wiegman. Mocht de aanvaller van Barcelona het treffen om 15.00 uur niet halen, dan lijkt Lineth Beerensteyn de aangewezen speler die de plaats van Martens inneemt. Beerensteyn valt het hele WK al (goed) in en klopt nadrukkelijk op de deur van de basisploeg.