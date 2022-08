Zwemsters De Waard en Toussaint naar EK-finale 100 meter rug

De Waard won eerder dit EK brons op de 50 meter rugslag, Toussaint moest zich met de vierde plaats tevreden stellen. Twee jaar geleden behaalde ze nog de Europese titel. In de series was Toussaint maandag nog de snelste op de 100 meter rugslag.

Op de 50 meter vrije slag slaagden Tessa Giele en Valerie van Roon er ook in zich te plaatsen voor de finale. Van Roon deed 24,75 seconden over haar race en eindigde daarmee als vierde in de halve finales. Giele noteerde met 24,99 de achtste tijd.

Marrit Steenbergen, die in Rome al vier gouden medailles behaalde, hoefde in de halve finales van de 200 meter wisselslag niet alles te geven om door te dringen tot de eindstrijd. In haar halve finale werd de 22-jarige Friezin tweede in 2.12,31. Steenbergen komt later op maandag met de gemengde estafetteploeg in actie in de finale van de 4x100 meter vrije slag.

Estafetteploeg zesde op 4x100 wisselslag

Het is de Nederlandse estafetteploeg bij de Europese kampioenschappen in Rome niet gelukt een medaille te behalen op de 4x100 meter wisselslag bij de gemengde estafette. Stan Pijnenburg, Nyls Korstanje, Tessa Giele en Marrit Steenbergen eindigden in de Italiaanse hoofdstad als zesde.

De Europese titel ging naar het Franse team, dat Groot-Brittannië (zilver) en Zweden (brons) voorbleef.

Steenbergen blijft zo voorlopig op vijf medailles staan bij de EK in Rome. De 22-jarige Friezin won vier keer goud, op de 100 en 200 meter vrije slag, de 4x200 vrij en de 4x100 wissel gemengd. Steenbergen plaatste zich maandag voor de finale van de 200 meter wisselslag.