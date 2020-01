De weg naar de vijfde WK-finale van Michael van Gerwen

Heeft Michael van Gerwen na de WK-finale opnieuw reden tot juichen? Ⓒ BSR Agency

Michael van Gerwen kan woensdagavond weer een stap dichter bij de vijf wereldtitels van Raymond van Barneveld komen. De 30-jarige Vlijmenaar gaat in Alexandra Palace op voor zijn vierde eindzege op een WK. De finale tegen Peter Wright wordt een herhaling van de strijd om de hoofdprijs in 2014. Destijds won Van Gerwen met 7-4 in sets. Hoe verliep zijn weg dit keer naar de finale?