FC Utrecht-coach Kruijs eist reactie in play-offs na blamage tegen Willem II

Man van droomgoal, Thomas Verheydt: ’Ik moest slaan met mijn hoofd’

De grote blikvanger bij ADO Den Haag dit seizoen is Thomas Verheydt en ook in de eerste halvefinalewedstrijd tegen FC Eindhoven in de promotie/degradatie-play-offs liet de spits zich gelden. Mede door een imposante kopgoal van Verheydt won ADO met 2-1 en mogen de Hagenaars ervan blijven dromen om in...