Marko: ’Alonso heeft zich aangeboden bij Red Bull’

„Een absolute no-go voor Honda”, tekent Motorsport Total op uit de mond van de Red Bull-adviseur. Gasly werd als vervanger binnengehaald voor Daniel Ricciardo bij de renstal waar ook Max Verstappen voor rijdt, maar de Fransman heeft nog geen indruk weten te maken.

Alonso zou zich hebben aangeboden als vervanger. In 2020 had de tweevoudig Formule 1-kampioen terug willen keren in de koningsklasse van de autosport.

Vertrouwen

Dat de Japanse motorfabrikant Alonso niet terugwil, mag geen verrassing heten. De Spanjaard lag bij McLaren regelmatig overhoop met Honda. Ongeveer elke keer als de McLaren niet presteerde zoals Alonso wilde, gaf hij de schuld aan het Japanse merk.

Bovendien houdt Red Bull vertrouwen in Gasly houden. „We proberen Gasly op de gewenste snelheid te krijgen, dat is onze missie. We veranderen op dit moment veel, passen veel aan om hem tegemoet te komen. We willen hem op de best mogelijke manier ondersteunen”, laat Marko weten.