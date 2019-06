Geen geel voor te snelle keepster op WK

"De regel luidt dit moment dat als een keeper een overtreding begaat, de strafschop opnieuw moet worden genomen en de keeper een vermaning moet krijgen", schrijft de IFAB. "De straf in de vorm van een gele kaart moet voor de keeper een afschrikkende werking hebben. Maar in wedstrijden waarin de VAR wordt gebruikt, is de videoscheidsrechter al een groot afschrikmiddel voor keepers, omdat ze weten dat iedere overtreding gezien wordt."

Door gebruik van de VAR is de kans groter dat een keeper eruit wordt gestuurd door een tweede overtreding tijdens de strafschoppenserie. Tijdens de wedstrijd mag een weggestuurde doelman worden vervangen. Tijdens de strafschoppenserie is dat echter niet geoorloofd, waardoor op dat moment een speler de vervangende keeper moet worden. Volgens de FIFA is het wegsturen tijdens de penaltyserie daarom niet nodig en maakt het de wedstrijd oneerlijker als de keeper dan wordt weggestuurd.