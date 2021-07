EK voorbij voor Italiaan Leonardo Spinazzola vanwege zware blessure

„De onderzoeken in het ziekenhuis in Rome bevestigden een scheur in de linkerachillespees. De speler keert onmiddellijk terug naar zijn club”, meldt de bond. De 28-jarige Spinazzola speelt voor AS Roma.

„Helaas weten we allemaal wat er gebeurd is, maar onze droom gaat door met deze geweldige groep. Niets is onmogelijk. Ik kan alleen maar zeggen dat ik snel terug zal zijn, daar ben ik zeker van”, schreef de verdediger op Instagram.

Italië neemt het dinsdag in de halve finales op tegen Spanje.

Kevin De Bruyne

Het meespelen van Kevin De Bruyne was lang onzeker, en de Belgische middenvelder was achteraf al blij dat hij had kunnen meedoen. „Ik kwam geblesseerd naar dit toernooi en raakte vervolgens weer geblesseerd. Het waren voor mij vijf rare weken. Achteraf moet ik zeggen dat het mooi was dat ik nog een paar keer kon spelen. De medische staf heeft een mirakel verricht. Ik kon daarom proberen de ploeg vandaag naar de halve finale te helpen. Dat is niet gelukt, jammer.”

