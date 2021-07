EK voorbij voor Spinazzola, Italiaan mogelijk maanden uit de roulatie

Volgens eerste berichten in de Italiaanse media heeft de speler van AS Roma een achillespees gescheurd. Dat zou betekenen dat hij maanden niet in actie kan komen. Spinazzola liep de blessure in de slotfase op toen hij een sprint trok. Hij ging per brancard van het veld.

Het meespelen van Kevin De Bruyne was lang onzeker, en de Belgische middenvelder was achteraf al blij dat hij had kunnen meedoen. „Ik kwam geblesseerd naar dit toernooi en raakte vervolgens weer geblesseerd. Het waren voor mij vijf rare weken. Achteraf moet ik zeggen dat het mooi was dat ik nog een paar keer kon spelen. De medische staf heeft een mirakel verricht. Ik kon daarom proberen de ploeg vandaag naar de halve finale te helpen. Dat is niet gelukt, jammer.”

Bij doelman Thibaut Courtois was kort na de nederlaag al sprake van enige berusting. „We hebben verloren van een zeer goede tegenstander. Dat kan. We hebben er alles aan gedaan, maar het zat er niet in.”

Toch had hij er lang in geloofd, aldus de keeper van Real Madrid bij Sporza. „We begonnen goed en kregen zelfs twee kansen. Daarna sloegen zij toe met twee doelpunten. Vlak voor rust komen wij dan terug door een strafschop. Ik dacht, na de hervatting komen we nog wel gelijk en dan zien we verder. Maar het zat er niet in. Het was net niet vanavond.”

Bekijk hier de uitslagen en het programma op het EK voetbal