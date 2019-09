Real Madrid tijdje zonder Modric

De Kroatische middenvelder is met een spierblessure teruggekeerd in de Spaanse hoofdstad na de EK-kwalificatiewedstrijden van zijn land tegen Slowakije (4-0) en Azerbeidzjan (1-1). Modric maakte in Bakoe het enige doelpunt van zijn land uit een strafschop.

De spelmaker speelde de wedstrijd wel uit, maar terug in Madrid bleek een spier in zijn rechterbeen beschadigd. Modric kan daardoor in ieder geval niet meedoen tegen Levante.

Volgende week woensdag begint Real Madrid de Champions League met een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

Trainer Zinedine Zidane mist tegen Levante ook de geschorste Gareth Bale.