Sport Kort: Noa Lang bij Club Brugge positief op corona

Noa Lang in isolatie na positieve test bij Club Brugge

17.30 uur: Club Brugge-coach Alfred Schreuder kan even niet beschikken over aanvaller Noa Lang. De Nederlandse vleugelspits is positief bevonden op het coronavirus. Daardoor verblijft hij momenteel in isolatie en mist hij in elk geval zondagavond de uitwedstrijd tegen Kortrijk. Ruud Vormer en Bas Dost behoren wel tot de wedstrijdselectie van Schreuder.

Titelverdediger Club Brugge speelde afgelopen donderdag met 0-0 gelijk tegen koploper Union. Lang werd in dat duel na de eerste helft gewisseld. Club Brugge heeft als nummer 2 een achterstand van negen punten op de verrassende lijstaanvoerder.

Handballers tegen Portugal of Zwitserland om WK-ticket

16.45 uur: De Nederlandse handballers nemen het in april op tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Zwitserland om een ticket voor het WK van 2023. Dat is het resultaat van de loting die zaterdag in Boedapest plaatsvond. De play-off om WK-deelname gaat over twee duels.

Nederland eindigde bij het EK, dat momenteel in Hongarije en Slowakije plaatsvindt, als tiende en mag daarom de eerste fase van de kwalificatie overslaan. Ook ontliep de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson sterke landen als Duitsland, IJsland en Rusland. De organiserende landen Polen en Zweden en de regerend wereldkampioen Denemarken waren al zeker van deelname aan het WK, dat volgend jaar van 11 tot en met 29 januari wordt gehouden. Spanje, Frankrijk en Noorwegen hebben op het EK een direct startbewijs veroverd.

De play-offs beginnen voor Oranje met een uitwedstrijd op 13 of 14 april. De return in Nederland is in het weekeinde van 16 en 17 april. Portugal en Zwitserland treffen elkaar half maart. De Nederlandse handballers namen in 1961 voor het laatst deel aan een WK.

Corinne Suter wint afdaling in Garmisch-Partenkirchen

13.33 uur: Corinne Suter lijkt op tijd in vorm voor de Winterspelen in Beijing. De Zwitser schreef zaterdag de afdaling, meetellend voor de wereldbeker, in Garmisch-Partenkirchen op haar naam.

Suter klopte haar landgenote Jasmine Flury (0,51). Cornelia Hütter eindigde als derde. Suter won in december 2020 voor het laatst een wedstrijd in de wereldbeker. Niet alle favorieten voor een olympische medaille verschenen aan de start in Garmisch-Partenkirchen.

De Italiaanse Sofia Goggia gunde haar gekwetste knie rust. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami en Michelle Gisin uit Zwitserland en de Noorse Ragnhild Mowinckel besloten voortijdig af te reizen naar China.

Zondag staat er nog een super-G in Garmisch-Partenkirchen op het programma.

Carl Verheijen: „Ik reken op mooie prestaties, waardoor de Nederlanders wat lichtpuntjes kunnen zien in deze donkere maanden.” Ⓒ Foto René Bouwman

Carl Verheijen neemt taken als chef de mission over van Maurits Hendriks

12.16 uur: Carl Verheijen heeft bij de Olympische Spelen zijn taak als chef de mission weer opgepakt. De oud-schaatser arriveerde zaterdag pas in China, nadat hij twee weken geleden positief testte op het coronavirus.

Bij afwezigheid van Verheijen verving Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, hem tijdelijk. Het grootste deel van Team NL arriveerde namelijk donderdag al in China. Hendriks kende twee vrij hectische dagen na de rel in de schaatswereld tussen Team Zaanlander van coach Jillert Anema enerzijds en bondscoach Jan Coopmans en schaatsster Ireen Wüst anderzijds. Hendriks voerde gesprekken met alle betrokkenen om ze weer op één lijn te krijgen.

Verheijen bracht zaterdag, na in Beijing te zijn gearriveerd, een bezoek aan de schaatsbaan. De Nederlandse formatie was daar in de middag aan het trainen. De Olympische Spelen beginnen vrijdag.

Laurens De Plus keert terug in peloton

11.45 uur: Wielrenner Laurens De Plus keert komende week terug in het peloton. De Belgische renner van Ineos staat op 2 februari aan de start van de Ster van Bessèges.

De Plus gaf vorig jaar april op in de Ronde van Baskenland en reed vervolgens geen officiële wedstrijd meer. Hij bleef lang last houden van een virale infectie. De Belg kwam in 2020 nauwelijks in actie vanwege maag- en darmproblemen.

De Plus brak in 2019 door met winst in de BinckBank Tour.

Olympische ploeg Canada getroffen door corona

09.36: Vijf leden van de olympische ploeg van Canada zijn na aankomst in Beijing positief getest op corona. Ze zitten inmiddels in quarantaine en hopen op tijd hersteld te zijn voor de Winterspelen die vrijdag worden geopend.

Canada meldt niet wie er besmet zijn geraakt en houdt ook in het midden of er sporters of officials in quarantaine zijn gegaan. De olympische ploeg van Canada bestaat uit 246 personen.

Basketballers Phoenix Suns vieren negende zege op rij

08.41 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben hun negende wedstrijd op rij in de NBA gewonnen. Ze waren ook te sterk voor Minnesota Timberwolves (134-124).

Devin Booker maakte 29 punten en leverde 9 assists voor de winnende koploper van de westelijke divisie. Miami Heat houdt de leiding in de oostelijke divisie, met dank aan een zege op LA Clippers (121-114).

Charlotte Hornets was te sterk voor LA Lakers (117-114). LeBron James ontbrak voor de tweede wedstrijd op rij bij de verliezende ploeg. De vedette kampt met een knieblessure.

Lucinda Brand in actie met Shirin van Anrooij tijdens een training in Fayettevile, USA. Ⓒ HH / ANP

Veldrijdsters strijden om wereldtitel op mogelijk glad parcours

07.01 uur: Zes Nederlandse vrouwen doen zaterdag in het Amerikaanse Fayetteville mee aan de strijd om de wereldtitel veldrijden. De Oranje-equipe bestond aanvankelijk uit acht rensters, maar Annemarie Worst (corona) en Denise Betsema (koortsig) konden niet meereizen naar de Verenigde Staten. Daarmee staan de nummers 2 en 3 van het afgelopen WK niet op de startlijst.

Titelverdedigster Lucinda Brand is er wel, net als Marianne Vos die gezien het beeld van de afgelopen maanden als haar grootste concurrent mag worden beschouwd. Het parcours in Arkansas geldt niet als superzwaar, wat mogelijk in het voordeel is van Vos die over de beste sprint beschikt. Bij de wereldbekerwedstrijd eerder dit seizoen in Fayetteville had de regen de ondergrond in een modderpoel veranderd en was Brand de beste.

Regen wordt niet verwacht, wel is er ’s nachts vorst aan de grond waardoor het overdag glibberig kan worden. De wedstrijd begint om 21.30 uur Nederlandse tijd.

Ashleigh Barty gaat in eigen land voor winst Australian Open

07.00 uur: Ashleigh Barty hoopt in Melbourne de eerste Australische winnares van de Australian Open te worden sinds Chris O’Neil in 1978. De nummer 1 van de wereld neemt het vanaf 09.30 uur Nederlandse tijd in de finale op tegen de Amerikaanse Danielle Collins. Barty won drie van de voorgaande vier ontmoetingen, maar Collins zegevierde begin vorig jaar tijdens hun laatste duel in Adelaide.

De 28-jarige Amerikaanse, nummer 30 van de wereld, staat voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. Drie jaar geleden bereikte ze al eens de halve finales in Melbourne. Barty won Roland Garros in 2019 en zegevierde vorig jaar op Wimbledon. Ze hoopt nu de Australian Open voor het eerst in 44 jaar een winnares uit eigen land te geven. Barty (25) is dit toernooi nog altijd zonder setverlies en verloor op weg naar de finale in zes partijen slechts 21 games.

Vorig jaar schreef Naomi Osaka de Australian Open op haar naam. De Japanse werd nu in de derde ronde uitgeschakeld. Bij de mannen gaat de finale zondag tussen de Spanjaard Rafael Nadal en Daniil Medvedev uit Rusland.