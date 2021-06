FA waarschuwt Engelse fans: stadionverbod bij zingen anti-Duitse oorlogsliederen

De FA heeft gezegd dat het iedereen die ’discriminerend of respectloos’ gezang ten gehore brengt ’sterk zal veroordelen’. Een mogelijke straf is een stadionverbod.

„We moedigen onze fans altijd aan om hun eigen team positief te steunen”, aldus de FA tegenover The Telegraph. Dit bericht zal vóór de wedstrijd van dinsdag nogmaals met hen worden gedeeld. We veroordelen elk gedrag dat discriminerend of respectloos is. Waar nodig zullen we actie ondernemen, zodat alle wedstrijden in Engeland voor iedereen een veilige en plezierige ervaring zijn.”

Wat voor problemen kan zorgen, is het feit dat supporters op Wembley mondkapjes dragen. Daardoor zou niet te achterhalen zijn welke fans daadwerkelijk zingen. Het bericht lijkt ook vooral een waarschuwing te zijn.

De UEFA heeft deze week bij de Engelse bond geklaagd, omdat Engelse supporters rond het duel met Kroatië al de fout in gingen.

Geen Duitse fans

Op Wembley zijn dinsdag geen Duitse fans aanwezig. Zij mogen niet naar Engeland afreizen voor het duel in de achtste finales. Dit vanwege de geldende protocollen rond het coronavirus. Een uitzondering wordt alleen gemaakt als het gaat om Duitsers die in Groot-Brittannië of Ierland wonen.

Italianen

Inmiddels heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat fans uit dat land ook niet naar Londen mogen reizen voor de achtste finale tegen Oostenrijk, komende zaterdag op Wembley. Ze zouden eerst in quarantaine moeten, maar de termijn om aan die voorwaarde te voldoen is te kort.

