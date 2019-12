WK handbal: Oranje slaagt cum laude voor eerste ’finale’

Keepster Tess Wester in actie tijdens de wedstrijd tegen Servie op het WK handbal in Aqua Dome in Kumamoto. Ⓒ ANP

Er was vrees voor de stugge Servische ploeg, wellicht dat juist die ’angst’ de Nederlandse handbalsters op scherp heeft gezet. Het vierde duel in groep A van dit WK in Japan móest gewonnen worden, anders was de rol van Oranje uitgespeeld. Er werd gezegevierd met cijfers waar van tevoren niemand rekening mee had gehouden (36-23), en daarmee werd tevens plaatsing afgedwongen voor de volgende ronde.