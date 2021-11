Onklopbare Suzanne Schulting wint na de 1500 meter ook de 500 meter in Debrecen

Suzanne Schulting juicht. Ⓒ HH/ANP

DEBRECEN - Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Debrecen in Hongarije ook de 500 meter op haar naam geschreven. De 24-jarige Nederlandse nam in de voorlaatste ronde de leiding over en die stond ze niet meer af.