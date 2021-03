Nieuwe dreun voor gefrustreerde Kiki Bertens

Net als in Doha en Dubai ontbrak het Bertens, die in de eerste ronde een bye had, aan ritme, diepte in haar slagen en vastheid. In totaal won ze de afgelopen drie duels maar negen games. De nummer elf van de wereld maakte bij tijd en wijle een gefrustreerde indruk en zal na de uitschakeling snakken naar het gravelseizoen. Wellicht dat Bertens op haar geliefde ondergrond wel weer naar behoren kan presteren.

De statistieken waren pijnlijk. Bertens won maar 26 punten, tegenover 51 voor haar opponente, die slechts de nummer 126 is van de wereld. Ook creëerde Bertens geen enkel breekpunt. In de planning ligt nu om mee te doen in Charleston, een graveltoernooi in de Verenigde Staten.

Ook Arantxa Rus slaagde er niet in de derde ronde te bereiken van het Miami Open. De 30-jarige tennisster verloor in de tweede ronde van de Griekse Maria Sakkari in twee sets: 6-2 6-3. Bij een overwinning van zowel Rus als Bertens hadden de twee beste Nederlandse tennissters elkaar getroffen.

Arantxa Rus op archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

Rus had de tweede ronde bereikt door de Tsjechische Marie Bouzkova te verslaan, de nummer 47 van de wereld. Tegen de als 23e geplaatste Griekse kwam de Nederlandse nummer 84 van de wereldranglijst er in de eerste set niet aan te pas. Twee keer leverde ze haar opslagbeurt in en ze verloor de set met 6-2. In de tweede set speelde Rus beter, maar kwam ze met 2-1 een break achter en die kon ze niet meer herstellen. Op 5-3 kreeg Sakkari drie matchpoints en was het op de tweede raak.