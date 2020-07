Schalke-speler Rabbi Matondo traint in shirt rivaal Dortmund, fans en club woedend

De Welshman is gefotografeerd, terwijl hij trainde in een shirt van aartsrivaal Borussia Dortmund. De club was daar behoorlijk verbolgen over. „Hij zal zijn excuses moeten maken”, laat Schalke weten namens sportief directeur Jochen Schneider. „Hij mag dan pas 19 jaar zijn, dit mag niet gebeuren. Ik heb hem telefonisch duidelijk gemaakt dat hij dit niet kan doen. Ook op het veld zal hij zich moeten revancheren voor deze fout.”

De foto werd massaal gedeeld op sociale media. Supporters van de Duitse club zijn ronduit woedend te noemen.

„Of je nu van Wales, Venus, Gelsenkirchen, Dortmund of waar dan ook in dit melkwegstelsel bent. Waarom zou je in godsnaam het shirt van je grootste rivalen dragen?”, vroeg een fan van Schalke zich af. „Rabbi zou dit nu toch al moeten weten. Wat een domme jongen.”

Matondo houdt na het eindigen van de Bundesliga zijn conditie bij in Cardiff, met een personal trainer. Deze trainer deelde de beelden van de training. Te zien is dus dat Matondo traint in een shirt van Jadon Sancho, de vleugelaanvaller van de ’BVB’. Hij speelde in de jeugd van Manchester City samen met Matondo.

Schalke heeft een bijzonder onrustig en matig voetbaljaar achter de rug en finishte zeer teleurstellend als 12e in de Bundesliga.